Gegen Merkel und Macron: Österreich kündigt Gegenentwurf an

Politics "Bundeswehr ist derzeit nicht einsatzfähig" Der Brigadegeneral a.D. Erich Vad hält die Bundeswehr in ihrem derzeitigen Zustand für nicht einsatzbereit und nicht zur Landesverteidigung fähig. Er...

Politics Corona: UN-Menschenrechtskommissarin warnt vor... Selbst bei den Vereinten Nationen wächst das Mißtrauen gegenüber dem Corona-Management durch die Regierungen. Jetzt warnte die Hohe Kommissarin für...

Economics Berlin: Keine Gegenmaßnahmen gegen Nord-Stream-Sanktionen... Das war zu erwarten: die Bundesregierung plant nicht, mit Gegenmaßnahmen auf die amerikanischen Sabotage- und Boykottmaßnahmen gegen den Bau der...

Economics Fast die Hälfte aller Arbeitsplätze weltweit ist bedroht Nicht nur den Industrieländern, sondern auch dem Rest der Welt drohen infolge der Corona-Krise schwere wirtschaftliche Turbulenzen. Jetzt schlägt die...

Society Deutsche gehen auf Distanz zu den USA Eine aufschlußreiche Umfrage: vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Krise gehen viele Deutsche auf Distanz zu den USA. 73 Prozent der Deutschen...

Politics Internes Dossier aus dem Innenministerium über Corona-... Das Magazin „Tichys Einblick“ brachte den Stein ins Rollen. Es berichtete als erstes über das 86seitige Dossier des Referatsleiters KM4 (Schutz...

Christentum Seit Jahresbeginn 47 Anschläge auf Kirchen in Frankreich Im Zusammenhang mit dem Brand der Pariser Kathedrale Notre Dame machen unabhängige Medien jetzt darauf aufmerksam, daß seit Beginn des Jahres bereits...

Geopolitik SIPRI-Institut: Die Corona-Krise macht die Welt nicht... Die weltweite Corona-Krise könnte auch den Frieden in weiten Teilen der Welt fragiler machen. Zu diesem Befund kommt das Stockholmer...

