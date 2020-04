Economics China braucht Rohstoffe künftig selbst Am Beispiel Chinas zeigt sich jetzt, wie die Corona-Krise auf die weltweiten Handelsverbindungen in der globalisierten Wirtschaft durchschlägt. China...

Politics Lebensmittel-Engpässe: Russland drosselt Getreideexport... Nicht nur die Bundesregierung bereitet die Bevölkerung dezent darauf vor, daß es infolge der durch die Corona-Epidemie unterbrochenen Lieferketten zu...

Geopolitik ZUERST!-Chefredakteur Ochsenreiter: Libyen-Konferenz in... Es sollte der große diplomatische Wurf werden: In der deutschen Hauptstadt Berlin sollten die Weltmächte zusammenkommen, um sich ein für alle Mal auf...

Economics Italien und China unterzeichnen Seidenstraßen-Abkommen Das wird den Transatlantikern nicht gefallen: China und Italien haben jetzt in Rom eine Absichtserklärung für ein Mega-Infrastrukturprojekt im Rahmen...

Politics Reisebeschränkungen: Wird Schengen-Europa beerdigt? Das Schengen-Europa der grenzenlosen Reisefreiheit steht offenbar zur Disposition. Jetzt ließ der französische Präsident Macron durchsickern, daß die...

Politics, Geopolitik Wer soll Hegemon im europäischen Großraum sein? Die wichtigste Frage der Politik ist die Frage nach der Hegemonie. Wer ist der Hegemon? Wer setzt in einem Bund, in einem Zusammenschluß von Staaten...

